Ossona tenta rapina nel negozio di cialde di caffè | il bandito minaccia la titolare con il coltello poi viene messo in fuga

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Milano), 19 agosto 2024 – L’incasso della giornata: era questo l’obiettivo del malvivente che, poche ore fa, hato unaai danni di undi via Bosi, a, specializzato nella vendita didi. Mancavano pochi minuti alla chiusura delquando l’uomo, con il volto coperto da un passamontagna ealla mano, hato laper ottenere i soldi incassati durante la giornata. Attirato dal trambusto, un parente è intervenuto in difesa della donna ed è stato aggredito a sua volta. Sul posto i carabinieri e un’ambulanza. Non è la prima volta che un uomo con il passamontagna e un’armadire un esercizio commerciale ossonese per somme anche irrisorie: l’ultimo episodio lo scorso inverno, quando un ragazzo dal volto coperto hato un barista brandendo una pistola, forse giocattolo.