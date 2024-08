Mistero sulla morte di Aaron Engl ipotesi omicidio | Indagini complesse ed enigmatiche

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il corpo di, 24enne di Terento in Alto Adige, è stato trovato ieri mattina con un grande ed evidente trauma alla base del collo. Gli inquirenti al momento non hanno escluso nessunacompreso. L’esame autoptico, già disposto dall’autorità giudiziaria, è previsto per oggi. Il cadavere è stato ritrovato ieri mattina alle ore 9 circa su un prato in frazione Marga a Terento in Val Pusteria a 1.600 metri di altitudine. La scoperta è avvenuta non lontano dalla malga Raffalt dovelavorava. Il giovane è stato trovato dal soccorso alpino della guardia di finanza in una zona di alpeggio. Il corpo del ragazzo era riverso a terra. La parziale decapitazione è stata forse provocata da una motosega, per cui il 24enne potrebbe essere morto dissanguato.di(ANSA FOTO) – cityrumors.itNelle immediate vicinanze era presente il suo fuoristrada.