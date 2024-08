McTominay lo United vorrebbe tenerlo Lo lascerà andare solo su richiesta esplicita del calciatore Sky Sports

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lotenere. Il club inglese lo lascerebbeper la giusta offerta e sudel. La notizia arriva dal giornalista Dharmesh Sheth di Sky: “Il Manchesterprenderà in considerazione un’offerta per Scottse il giocatore avrà chiarito la sua volontà di andarsene. Inoltre, per autorizzare una vendita, dovrebbero essere soddisfatti di un’offerta. Loè felice di tenere.Il Fulham è ancora in trattativa con loper acquistare il centrocampista. Ci si aspetta che il Fulham torni a presentare un’offerta migliore, a patto che lopossa negoziare sul prezzo richiesto.Il Fulham ha rifiutato due offerte in precedenza, l’ultima delle quali era di 20 milioni di sterline”.