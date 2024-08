Matteo Vitali su Siria Pingo | Alti e bassi dopo Temptation Island che succede

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) La storia d’amore trasta proseguendo. I due hanno scelto di uscire dal programma insieme, malgrado tra di loro sembravano esserci dei problemi alquanto importanti. L’amore, però, ha trionfato, anche sein queste ore ha fatto delle confessioni che hanno lasciato un po’ spiazzati. Le confessioni disul suo rapporto conun po’ daha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, ovviamente, non ne sono mancati alcuni riferiti al suo rapporto con. I due hanno scelto di tornare insieme e si sono detti più innamorati che mai. Nel corso del botta e risposta, però,non ha negato che le cose non sono sempre floride tra di loro.