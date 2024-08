Mario Puzo Film Festival | la X Edizione! Ciprì Godano Carlopresti Silvia Scola Misticone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Forme in Movimento, Corpi, paesaggi e presenze nel cosmo che ci circonda dal 21-26 agosto 2024 con la Direzione artistica di Umberto Rinaldi Dal 21 al 26 agosto 2024 ritorna ildel cinema delle aree interne: Corto e a Capo – Premiogiunto alla sua X. Dopo la grande attenzione e affetto nelle edizioni precedenti quest’anno il filo conduttore è Forme in Movimento – Corpi, paesaggi e presenze nel cosmo che ci circonda. “Ogni fotogramma è diverso dall’altro, ogni piccolo cambiamento è un passo verso l’azione, la trasformazione, il movimento ed è il movimento che crea le storie, le piccole storie come quelle che hanno fatto epoca – così il direttore artistico Umberto Rinaldi introduce la nuova