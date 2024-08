Jane Campion | Dopo aver girato il primo corto sono finita all' ospedale per lo stress

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gli esordi difficili, l'influenza dei maestri David Lynch e Peter Weir, l'exploit con Lezioni di piano, a Locarnoha ripercorso la sua straordinaria carriera. Schiva, forse un po' intimidita dal calore del pubblico di Locarno,si concede col contagocce. Due volte premio Oscar, nonché prima regista a vincere la Palma d'Oro a Cannes,è una vera pioniera nel settore anche se per molto tempo ha avuto difficoltà ad accettare i complimenti. "I registi hanno difficoltà a sviscerare i processi inconsci di fronte al pubblico, ma con gli anni ho imparato ad affrontare le discussioni sul cinema" spiega, per poi soffermarsi sul suo ruolo di apripista che ha agevolato il percorso di molte cineaste. "Altre donne hanno aperto la carriera per me