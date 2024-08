Italiani bloccati a Madeira il Codacons | Pronto un esposto sulla vicenda WizzAir

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Ilannuncia undei 200dopo la cancellazione di un volo di“e abbandonati a sé stessi per giorni, e garantisce assistenza legali ai passeggeri intenzionati a tutelare i propri diritti di fronte a unasurreale e gravissima: un’odissea vera e propria, un’esperienza da incubo e inaccettabile nel 2024”. E’ quanto si legge in una nota. “Ciò che è avvenuto è molto grave. Non solo per la cancellazione del volo, ma anche per il trattamento riservato ai passeggeri, che non avrebbero ricevuto alcun tipo di assistenza o aiuto“, commenta il presidente dell’associazione Carlo Rienzi.