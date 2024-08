Il Real Madrid alla ricerca dell’equilibrio perduto contro il Mallorca Mbappé causa il gol di Muriqi Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non inizia nel migliore dei modi la Liga per il; i blancos, dopo aver vinto pochi giorni fa la Supercoppa europeal’Atalanta, hanno pareggiato 1-1 in casa del. Nel primo tempo è stato Rodrygo a trovare la via del gol, ma nella ripresa è parso unspento e slegato. Un punto per ilcolpevole nel gol delIl quotidiano As scrive:: nel primo tempo Courtois ha dovuto salvare ilsu tre tiri in porta del. Nella ripresa, forza e idee hanno vacillato e anche difensori dal calibro di Rudiger hanno avuto problemi a fermare il centravanti. Ilnon è stato in grado di intercettare un singolo passaggio delin tutto il secondo tempo. Nel primo tempo ne ha intercettati a malapena tre. Difesa indebolita senza l’aiuto che dava Kroos e vulnerabile nella fase offensiva.