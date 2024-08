Il Napoli si scopre tremendamente fragile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilcapitola pesantemente a Verona e si scoperchia il vaso di Pandora. Un vaso che già Conte, 24 ore prima, aveva provato a scoprire davanti al pubblico della conferenza di presentazione. I problemi vanno oltre la tattica, oltre i moduli: sono problemi di testa. Basterà un’accelerazione su un mercato deludente in uscita ed in entrata ad evitare il peggio?. La Gazzetta dello Sport ha provato, nell’edizione odierna, a fare il punto della situazione., un incubo da cui è difficile svegliarsi Così la Gazzetta dello Sport: “Poco più di un mese di lavoro, per scoprirsi ancorafragili. È un incubo dal qualee ilnon riescono più a svegliarsi in questo 2024, segnato da tantissimi problemi in campo e fuori. L’effetto Conte è stato importante per evitare un’estate di contestazione. Ma il tecnico, da solo, non può bastare.