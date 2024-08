FOTO Molinara è un fiume… d’amore per Arisa | serata da incorniciare in piazza San Rocco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn fiume di gente, guardi ladall’alto e quasi non la riconosci. Ieri sera, il bellissimo borgo sannita ha indossato l’abito delle grandi occasioni, lasciando a bocca aperta la protagonista della, che ha lasciato il Fortore portando via con sè il ricordo di una meravigliosa. Un concerto bellissimo in una location mozzafiato, anche il meteo biricchino del tardo pomeriggio ci ha messo del suo, rendendo ancora più magica unache ha riunito residenti, forestieri, tutti uniti a cantare i successi dell’artista potentina che ha deliziato la platea con performance di assoluto livello canoro.ha proposto un vero excursus della sua carriera, intervallata da momenti che ne hanno creato tantein una cantante sola: romantica, vibrante, erotica, sensuale.