FOTO Famiglia dispersa sul Partenio ritrovata nella notte

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnacomposta da padre di 42 anni, e due figli di 10 e 5 anni, erano in vacanza da alcuni giorni presso il rifugio Toppo del Monaco situato in montagna nel territorio del comune di Pietrastornina, e nel pomeriggio di ieri 18 agosto i tre si sono incamminati insieme al loro cane di nome Rama, un Pastore Svizzero, per fare un’escursione in montagna ma, probabilmente hanno perso l’orientamento e anche colti di sorpresa da un forte acquazzone, non sono riusciti a ritornare al punto di partenza.