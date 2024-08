Fiorentina Primavera voglia di fare poker | martedì 20 la finale di Supercoppa col Sassuolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 – Il sogno è quello di salire in testa (e in solitaria) all’albo d’oro dellaitaliana, trofeo che laha vinto ben tre volte nella sua storia, di cui due negli ultimi tre anni al cospetto di Empoli ed Inter. Per farlo, però, la squadra di Daniele Galloppa - detentrice della Coppa Italia di categoria - dovrà prima battere al Mapei Stadium domani sera il, che solo pochi mesi fa al Viola Park si è laureato campione d’Italia ma che in questi mesi estivi ha cambiato tanto della rosa con cui ha vinto il campionato.