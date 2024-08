Divieto temporaneo di balneazione a Rimini | dove e fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Il maltempo che ha colpitoquesta mattina ha portato aldiin alcuni punti della spiaggia,sono stati aperti gli scarichi in mare. Le zone sono quelle di Torre Pedrera - Brancona -; Viserbella - La Turchia; Foce Marecchia 50 metri nord; Foce Marecchia 50metri sud; Bellariva - Colonnella; Bellariva - Colonnella. Quanto dura ilIldiavrà una durata di 18 ore. Si tratta, comunque, di un episodio occasionale dovuto a una misura di gestione preventiva. L’allerta meteo arancione resterà invece in vigore per tutta la giornata di oggi, lunedì 19 agosto, con Arpae che segnala mare “in rapido aumento sino a divenire molto mosso”, con la situazione che migliorerà in serata. I temporali potrebbero poi allontanare la mucillagine, che sta riempiendo le nostre coste.