Cattolica ambientalisti in piazza | No al taglio dei pini di via del Giglio Siamo pronti a far causa al Comune

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alcuni sono arrivati anche da Rimini, Ravenna e Fano. Ininsieme a tanti cattolichini, per dire ’no’ aldeidi via Del. Erano almeno in 150 ieri a protestare davanti al municipio di, contro l’annunciato abbattimento degli alberi. Tra loro anche il senatore del M5s Marco Croatti: "Ho partecipato alla manifestazione, insieme a tanti cittadini e ad esponenti di varie associazioni del territorio, per scongiurare ildi 78marittimi in via delprevisto dalper il nuovo progetto di viabilità ciclabile della zona. Questi alberi, che hanno più di 50 anni, rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità e, soprattutto in un’epoca di cambiamenti climatici sempre più pressanti, devono essere protetti e valorizzati, non distrutti.