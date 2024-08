Atalanta Brescianini | Esordio da sogno Bergamo nel mio destino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Marco, centrocampista dell’, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria esterna per 4-0 contro il Lecce nella gara d’della Serie A 24/25, condito da una meravigliosa doppietta: “Undasia per il risultato che per la doppietta, l’importante però era conquistare un risultato come questo per proseguire al meglio. Una serata che ho sempre sognato. L’importante era il risultato, che ci dà una grande spinta per proseguire il campionato”. “Sono nato a Calcinate, in provincia di, forse erache arrivassi all’. Non vedevo l’ora di essere qui, sono rimasto un po’ sorpreso della scelta del mister di farmi partire titolare, ma adesso voglio ricambiare subito la sua fiducia e quella della società”, conclude l’ex Frosinone.: “danel mio” SportFace.