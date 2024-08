Arezzo-Ascoli 2-1 | successo in rimonta e accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gli amaranto superano l’con un 2-1 al termine di una gara intensa e conquistano il passaggio del turno.Le immagini dei momenti salienti della partita Esordio casalingo vincente per l’, che nella seconda gara ufficiale della stagione supera l’per 2-1 e accededidiC. Una vittoria inper la squadra di Emanuele Troise, che ora affronterà il Perugia in trasferta nel prossimo turno, previsto per novembre. La partita inizia in salita per gli amaranto: dopo soli 10 minuti, l’passa in vantaggio grazie a Corazza, che sfrutta al meglio un assist di Tirelli per battere il portiere Trombini da distanza ravvicinata. L’non si scompone e, al 27?, trova il pareggio con Chiosa, che ribadisce in rete dopo una punizione respinta dalla barriera.