Alain Delon scatta la guerra per l’eredità | l’attore ha lasciato metà del suo patrimonio alla figlia prediletta Anouchka

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ieri si è spento ad 88 anni, leggenda del cinema, che in tempi non sospetti aveva chiesto di poter morire con l’eutanasia. Per quanto possa sembrare cinico, l’attenzione subito si è spostata sull’immensodel, che negli ultimi anni aveva venduto beni di inestimabile valore tra collezioni d’arte, vini pregiati e auto di lusso. “Preferisco lasciare i soldi ai miei figli” – spiegònel 2017, aggiungendo che odiava le vendite postume. Il rapporto complesso dicon i figli maschiaveva tre figli: Anthony di 59 anni, avuto dall’attrice Nathalie-Fabien, rispettivamente di 33 e 29 anni avuti dmodella olandese Rosalie van Breeme.