Agosto al cinema con Pilar Fogliati Cate Blanchett l’horror MaXXXine e Cattivissimo Me 4

(Di lunedì 19 agosto 2024) Di notti romane nelitaliano se ne vedono tante. Sono recenti Non credo in niente, Notte fantasma, 2night, tutti film nottambuli ma di generi diversi. Dal 29in sala sarà una commedia romantica che mette per la prima volta insieme un attore e un’attrice trentenni che già da qualche anno stanno illuminando gli schermi con i loro personaggi azzeccati. Il plot: due sposini e una prima notte di nozze che dietro le quinte sembra meno appassionata di quanto si potrebbe immaginare, ma un bigliettino nella giacca di lui provocherà un girovagare per Roma tra ex, sospetti di tradimento e situazioni ambigue.