Wta Cincinnati 2024 | Sabalenka liquida Swiatek Pegula forza nove

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Saranno Arynae Jessicale due finaliste del Wta 1000 di. Nonostante la pioggia che si è abbattuta sull’Ohio ed ha ritardato il programma odierno, le due semifinali sono volte al termine ed hanno stabilito che a sfidarsi nell’atto conclusivo saranno le teste di serie numero 3 e 6. Persi tratta della prima finale a, dopo tre sconfitte in semifinale, e del quarto successo in carriera ai danni della numero uno al mondo, Iga. 6-3 6-3 il punteggio in favore della bielorussa, che ha impiegato 1h50? ma soprattutto ben dieci match point per piegare la resistenza della rivale. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVconsolida così la seconda posizione nel ranking – supererà Gauff e sarà la seconda testa di serie allo US Open – e anche il secondo posto nella Race.