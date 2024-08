Verona-Napoli Zanetti | Complimenti ai ragazzi bello partire bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Paolo, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del successo per 3-0 ai danni del: “Faccio iai. Gli avevo chiesto una grande prestazione e l’hanno fatta. Il risultato che abbiamo ottenuto fa la storia. E’ la mentalità a fare la differenza. La settimana scorsa avevamo giocato una pessima partita in Coppa Italia, mentre stavolta abbiamo avuto voglia di combattere. La stagione è lunga, maè sempre“. L’allenatore degli scaligeri ha poi parlato dei tifosi: “Sono straordinari, abbiamo dato il 100% anche per loro. Fondamentale costruire una base importante e un ambiente coeso. I nuovi innesti? Li avevo visti in video e mi aveva colpito la loro fame. Hanno dimostrato il loro valore sul campo“.: “ai” SportFace.