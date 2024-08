Vampire summer ecco perché è questa è un’estate da vampiri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Caldo, troppo caldo, caldo di giorno e di notte. Durante la settimana di Ferragosto tutt’Italia si è trovata stretta nella morsa dell’afa: anche se i temporali in arrivo dovrebbero abbassare presto le temperature, non è detto che il fresco sia dietro l’angolo. Anzi, le previsioni suggeriscono una lunga (e torrida) estate. Chi può, è scappato al mare o in montagna per cercare refrigerio, ma molte persone stanno facendo esperienza di quella che è stata definita “”, cioè estate da: ci si chiude in casa di giorno e si esce solo al calar della sera. Una scelta dettata dalla necessità, ma che richiede qualche aggiustamento delle nostre abitudini per mantenere in salute il corpo e la mente.