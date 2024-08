SuperSonic Charge rivoluzione per la ricarica veloce degli smartphone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) Dopo oltre due anni di ricerca, realme ha svelato la sua tecnologia didi nuova generazione per, denominata, con una potenza impressionante di 320 W. Questo rappresenta un notevole progresso rispetto al realme GT3, lanciato poco più di un anno fa, che offriva unaa 240 W.promette prestazioni straordinarie: è infatti in grado dire completamente unoin soli 4 minuti e 30 secondi. In un solo minuto, è possibile raggiungere il 26 per cento di carica, mentre in meno di due minuti si supera il 50 per cento. Questo significa che sarà sufficiente il tempo di un caffè per ottenere un livello di carica adeguato per affrontare il resto della giornata. L’innovazione diè resa possibile grazie a tecnologie avanzate, tra cui la prima batteria pieghevole con una capacità di 4420 mAh.