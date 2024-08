Sinner batte Rublev e vola in semifinale a Cincinnati | Era difficile e c’era tanto vento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – “Era davvero. C'era anche. Stare sotto è, stare lì mentalmente Ho avuto una ottima razione. Non era semplice e quindi sono contento”. Così Jannikcommenta la sua vittoria contro Andreyai quarti del Masters 1000 di. L'azzurro ha sottolineato di essere soddisfatto della sua capacità di rimonta nel secondo set quando, dopo aver perso il primo set con 17 errori gratuiti e solo 4 vincenti a segno, era sotto 5/4. Nel suo primo match da 23enne, il numero uno del mondo è riuscito a tirarsi fuori da un gorgo nero fatto di tanti errori gratuiti, di un'impressionante e inedita imprecisione nel dritto e di gambe e testa non reattivi come al solito, soprattutto nel primo set.