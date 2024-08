Si schianta in moto Grave un turista 57enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Due incidenti di una certa rilevanza, avvenuti entrambi sul territorio di Fermo, hanno segnato le ultime ore. Il primo in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 21,45 di venerdì in via Conti a Campiglione di Fermo. Uno scontro ancora al vaglio dei carabinieri di Fermo dall’impatto molto violento che ha interessato tre mezzi: due Fiat 500 ultimo modello e una Panda. Sul posto sono accorsi con rapidità i sanitari del 118, i volontari della Croce Verde di Fermo e i vigili del fuoco di Fermo, che prima si sono adoperati per estrarre dall’abitacolo un uomo di circa 50 anni rimasto bloccato, poi si sono adoperati per mettere in sicurezza i mezzi. Alla fine tre persone sono rimaste ferite: una ragazze e un uomo anziano che hanno riportato lesioni leggere, trasferiti al pronto soccorso, ma ad avere la peggio è stato l’uomo di 50 anni.