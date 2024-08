Schianto atroce nella notte | 4 veicoli coinvolti un morto e sette feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024)a Villa Literno, in provincia di Caserta, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi e ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico: un, tutti molto giovani. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha visto coinvolte due automobili, uno scooter e una motocicletta di cilindrata 125. Il conducente dello scooter, un giovane di nazionalità straniera privo di documenti, ha perso la vita sul colpo. Il passeggero che viaggiava con lui è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Aversa in codice rosso, lottando tra la vita e la morte. Gravi anche le condizioni dei due diciottenni che viaggiavano sulla motocicletta, così come degli occupanti delle due auto coinvolte, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Tra di loro vi è anche una giovane ragazza incinta.