Samb torna a casa Kevin Lulli però ancora in stallo

(Di domenica 18 agosto 2024) Quando tutti si aspettavano l’ufficializzazione di Lucaecco che laha messo a segno un altro importante colpo di mercato. Il club rossoblù, infatti, ha ufficializzato il ritorno del centrocampistaCandellori che nel suo tabellino personale vanta già 31 presenze e due reti con la maglia dellaed un campionato di Serie D vinto nella stagione 2015-2016 con Palladini allenatore. Un’operazione che era nell’aria da tempo e che si è chiusa nella mattinata di ieri. Laha vinto la concorrenza di formazioni di Serie C come Cavese, Picerno e Potenza. E proprio con il club lucano Candellori aveva chiuso la scorsa stagione totalizzando 29 presenze e due reti. Dopo avere lasciato lail centrocampista di Castorano ha militato anche con Notaresco e Campobasso in D.