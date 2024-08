Movida violenta all’Argentario | botte tra gruppi di giovani un ferito al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Monte Argentario (Grosseto), 18 agosto 2024 – Scazzottata nella serata di venerdì fuori da un locale dell’Argentario. Restano da chiarire i motivi che hanno portato alla rissa avvenuta in una movimenta serata post Ferragosto, dopo i due burrascosi giorni di black out che hanno colpito il promontorio. La prima sera utile per fare un po’ dinotturna è stata dunque quella di venerdì 16, in un periodo in cui l’Argentario è frequentato anche da molti turisti laziali e provenienti delle zone limitrofe. Sembra, da quanto si apprende, che la rissa abbia visto protagonisti duediall’esterno del locale, il tutto avvenuto in un parcheggio poco lontano. I ragazzi, che in un primo momento si trovavano all’interno del locale, quando sono giunti all’esterno hanno dato vita alla scazzottata, che si è conclusa dopo pochi minuti.