Milano 45esimo sabato di presidio a sostegno della Palestina | Governo complice del genocidio danneggia l’immagine dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Quarantacinquesimodel popolo palestinese ieri,17 agosto, in piazza San Babila a. “Ilascolti la voce dei cittadini italiani, per porre fine a questa complicità chela splendida immagine del nostro Paese, che si è sempre dimostrato solidale e umano, a favore dei popoli oppressi. Ilattuale ha trasformato l’Italia in undelaccanto al carnefice Netanyahu e al suo collaboratore Biden”. Queste le parole di Hannoun Mohammad, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, a margine del. Sulla stessa linea Elio Lupoli del Centro Sociale Vittoria: “Esiste una forma di razzismo, di arabofobia e islamofobia strutturale”. Raffaella, una manifestante, ha anche avanzato una proposta: “Cosa possiamo fare noi? Boicottare. Boicottiamo McDonald’s, Carrefour, Coca-Cola.