LIVE Moto3 GP Austria 2024 in DIRETTA | Holgado leader a metà gara Alonso ci prova

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 12/20 Più alti adesso i tempi. Ma attenzione perché Veijer può tentare lo strappo. It’s ON! @CollinVeijer95 takes 2nd from @david64official with 10 laps to go #nGP pic.twitter.com/BCLMOHACOC — MotoGP (@MotoGP) August 18,nbsp; Giro 12/20 Ci sono almeno sette piloti in lizza per il primo posto. Bravoa rosicchiare decimi, adesso è sesto alle spalle di Rueda mentre Colin Veijer superae si porta in testa Giro 11/20 Sembra più scarico adesso Ortolà che forse paga il consumo della gomma. Svanito ogni tentativo di rimonta? Lo scopriremo a breve Giro 10/20 Aconduce in 1:40.898, segue Munoz (+0.130), quindi Veijer (+0.424), Kelso (+0.695), Rueda (+0.848).