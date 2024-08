LIVE – Cottafava Nicolai-Van de Velde Immers | finale bronzo Europei beach volley 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Latestualedi-van deper ildeglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Samuelee Paolosi sono fermati in semicontro la coppia tedesca Ehlers/Wickler, subendo una sconfitta al tiebreak per soli due punti dopo aver vinto il primo set. Ora, la sfida alla coppia olandese, che ha invece perse contro i lettoni Plavins/Fokerots con un doppio 21-19: chi si aggiudicherà la vittoria e la medaglia di? L’appuntamento è per le ore 13:45 di domenica 18 agosto sulla sabbia delStadium di The Hague, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella semi-van dedimaschile degliaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.