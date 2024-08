Liv Morgan | Reclutare Ruby Soho e Valhalla nei Judgment Day in futuro? Non è da escludere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 agosto 2024) Livè ora un membro della nuova versione deiDay a WWE RAW. Di recente ha lasciato aperta la possibilità didue delle sue ex alleate nel gruppo. La Women’s World Champion ha debuttato nel roster principale nel 2017 come parte della Riott Squad insieme a(precedentemente conosciuta comeRiott) e(precedentemente conosciuta come Sarah Logan). Tuttavia, il gruppo si è sciolto nel 2019. Mentreè ora una delle stelle principali di RAW,è in congedo di maternità dalla WWE, avendo annunciato la sua seconda gravidanza ad aprile. Nel frattempo,si è unita alla AEW dopo il suo rilascio dalla WWE nel 2021. Anche lei è attualmente incinta. Le parole di LivDurante la recente apparizione di Lival Fanatics Fest NYC, un fan le ha chiesto se la Riott Squad potesse riunirsi.