La gloriosa ristampa di Chi diavolo ha fatto quel film La Nave di Teseo del regista Peter Bogdanovich da poco scomparso è il libro consigliato da Serena Dandini per choi ha deciso di passare Ferragosto comodamente a casa sua

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 18 agosto 2024) Il Rapporto Istat del 2024 fotografa un quadro drammatico per il lavoro in Italia dove l’8,2 per cento di chi possiede comunque un lavoro è a rischio povertà a causa dei salari bassi e della scarsa qualità degli impieghi. È evidente che non tutti possono permettersi di andare in vacanza anche se la televisione a volte sembra rimasta agli anni ’50 e in estate continua a raccontare un Paese perennemente in ferie come in una commedia all’italiana.