Giornalista picchiato a Torre del Lago | stava riprendendo una lite tra stranieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Viareggio, 18 agosto 2024 – Undell’emittente 50 News Versilia è stato aggredito eieri sera, 17 agosto, adel(Lucca). Gabriele Altemura si trovava con un collega della tv locale econ la telecamera unatra dueed una donna tossicodipendente vicino a un bar sul viale Giacomo Puccini. Sono stati proprio i protagonisti del servizio a scagliarsi contro il reporter: in particolare un tunisino gli si è rivolto minaccioso intimandogli di non riprendere la scena, poi lo ha spinto e quando il cronista si è voltato per difendersi e affermare le sue ragioni lo ha colpito con manata sul collo. La situazione è degenerata con un parapiglia in strada, in cui ci sono stati ulteriori contatti e percosse.