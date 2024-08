Filottrano Protezione civile in aiuto di chi è più bisognoso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Anche d’estate non si ferma, anzi, il suo lavoro prezioso viene esaltato dall’opera instancabile di tanti volontari che continuano a garantire un servizio di cui la città ha molto bisogno. Ladiè all’opera per consegnare i pasti a diversi cittadini del Comune bisognosi del servizio. Non solo, alcune donne del gruppo prestano anche servizio di volontariato nella casa di riposo cittadina per fare attività di compagnia e di collaborazione nelle attività di animazione. Un’attività a tutto tondo insomma cui va il plauso di una comunità intera. "Proprio in queste ore si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione "Il chiostro" cui rinnovo i miei più sinceri auguri di buon lavoro – ha detto l’ormai ex presidente, in carica per dieci anni, Dario Pasquini -.