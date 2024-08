Cincinnati Sinner soffre ma vince il quarto di finale contro Rublev | perchè ora l’azzurro può sorridere nonostante non sia al top

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) La peggiore prestazione della stagione, almeno per un set e mezzo. Ildidi JannikAndreyal torneo Masters 1000 dipuò essere sintetizzato così. Prima della scossa, della rimonta e della vittoria, che poi è la cosa che più conta in assoluto. La rivincita sulla sconfitta patita pochi giorni fa a Montreal prende forma in un 4-6, 7-5, 6-4, dove la personalità dell’altoatesino ha avuto un ruolo determinante per azzerare tutto, accettare gli errori (tantissimi, soprattutto nel primo set e con il diritto) di una giornata resa difficile anche dal forte vento, andare oltre una condizione fisica ancora piena di incognite, insistere.