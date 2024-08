Biomonitoraggio Strabag utilizza le api per analizzare la qualità dell’aria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) A Bronzolo, nei pressi di Bolzano, le arnie del Maso Carpi sono al centro di un innovativo progetto di. Le api, presenti nella zona già dal 2023, stanno giocando un ruolo cruciale nell’analisi dellain preparazione dei lavori per una nuova circonvallazione di 1,9 chilometri. Andrea Marzi, ingegnere diItalia e appassionato apicoltore, ha spiegato che i campioni di miele raccolti nel 2022 e nel 2024 saranno analizzati per individuare eventuali cambiamenti del microclima causati dai lavori. Le api, che raccolgono polline e nettare in un raggio di circa 2 chilometri, accumulano anche sostanze presenti nell’atmosfera, comprese quelle potenzialmente nocive, che poi si ritrovano nel miele. L'articolole api perlaproviene da Ildenaro.it.