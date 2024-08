Bagnaia +5 su Martin nel Mondiale 9 Gran Premi al termine | a chi sono favorevoli i prossimi circuiti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Francescoha sfruttato in maniera perfetta il feudo Ducati al Red Bull Ring di Spielberg, facendo doppietta nelo d’Austria e vincendo in questo scenario per la terza volta nella sua carriera. Si tratta di un uno-due fondamentale ai fini della classifica del: Pecco si presentava all’appuntamento austriaco a -3 dae se ne va a +5: 275 punti a 270. Sarà una sfida equilibratissima tra i due fino probabilmente all’ultimoo di Valencia come accaduto lo scorso anno, ma già il prossimo circuito potrebbe essere amico di. Ad Aragon lo scorso anno non si è corso, ma nel 2021 il piemontese vinse e fece la pole position e nel 2022 fece la pole position e arrivò secondo dietro a Enea Bastianini.