Arrivano i temporali e poi cambia tutto | le date da segnare in rosso

(Di domenica 18 agosto 2024) Colpo di scena. Dopo settimane in cui il solo a regnare è stato il grande caldo, pare che già dalle prossime ore il quadro meteo-climatico potrebbere in maniera significativa. La settimana in arrivo risulterà "assai dinamica". La squadra de ilmeteo.it ha anticipato "una sventolata di freschi". C'è un'allerta: lunedì 19 e martedì 20 agosto saranno "giornate dain". Un vortice temporalesco travolgerà gran parte del territorio italiano. Lunedì 19 "sarà una giornataccia per molte regioni del Nord e del Centro dove si alterneranno momenti asciutti a forti scrosci di pioggia anche temporaleschi con anche qualche possibile grandinata". Chi dovrà tenere a portata di mano l'ombrello? Sicuramente Romagna, Marche e Abruzzo. Il maltempo si sposterà poi anche al Sud.