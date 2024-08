Addio alle serate in città I residenti reclamano Il Comune cancella l’ok

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Era tutto pronto, artisti, pubblico e location.17 di venerdì però dalè arrivato il provvedimento firmato dal dirigente del Settore urbanistica che annullava l’autorizzazione. Di conseguenza ieri sera e anche oggi non ci sarà nessun evento al bar Niki. Silenzio. Sconsolato il titolare del bar Fiorenzo Generale, che aveva chiamato chi avrebbe dovuto suonare. "Mi erano state date delle prescrizioni cui mi ero attenuto – spiega Generale – come il divieto di pubblicizzare gli eventi, ma una locandina è rimasta in giro e mi è arrivata la revoca dell’autorizzazione". Stando a quanto riportato nella revoca disposta dal, la serata che si è svolta a Ferragosto si sarebbe configurata come un vero e proprio pubblico spettacolo con chiusura della viabilità, transenne e tavolini.