A fine mese incontro Meloni-Salvini-Tajani su dossier urgenti

(Di domenica 18 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giorgiae il vice premier e ministro Matteohanno avuto unconviviale di due ore in Puglia, nella masseria a Ceglie Messapica dove il presidente del Consiglio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. E’ stata l’occasione anche per una telefonata all’altro vicepremier e ministro, Antonio. Sul tavolo i principali temi dell’attività di Governo in vista della ripresa d’autunno. I tre leader – fanno apere fonti di governo – hanno condiviso di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto suipiù. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha partecipato all’. In Puglia per qualche giorno di vacanza, ha preso parte a quello che viene indicato come uninformale e conviviale assieme alle rispettive famiglie. (ITALPRESS).