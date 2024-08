Virtus tra visite mediche ed effetti speciali Banchi e i suoi ragazzi al lavoro dal 26 agosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Entro la giornata di giovedì tutti i giocatori dellasaranno sotto le Due Torri. L’unica eccezione riguarda Isaia Cordinier al quale, dopo le fatiche dell’argento olimpico, è stato concesso una breve vacanza e, quindi, raggiungerà Bologna solo alla fine del mese. Nella notte tra ieri e oggi dovrebbe essere arrivato a Basket City anche Will Clyburn che, comunque, svolgerà lenei primi giorni della prossima settimana seguendo lo stesso percorso dei compagni. Da lunedì a venerdì sono previsti tutti gli accertamenti sanitari per ottenere l’idoneità sportiva e poi dal 26si parte con la preparazione vera e propria. Nel caso di Clyburn la sua situazione fisica è stata già studiata a distanza con la dirigenza che ritiene come l’infortunio che ha caratterizzato la passata stagione dell’ala statunitense sia definitivamente alle spalle.