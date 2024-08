Ultime Notizie Roma del 17-08-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno Luca mentre il conflitto in Ucraina l’apertura di giornale un’unità di 24 militari della 22a Brigata meccanizzata separato dalle forze armate si è arresa in modo organizzato l’esercito Russo vicino villaggio nella regione di Kurt all’indomani della distruzione di un ponte nella regione russa che sta complicando l’evacuazione della popolazione civile vengono Resi noti i dettagli in merito alle operazioni di combattimento portati avanti da portiere Ucraina e nella situazione sul terreno ipnosi ucraini usano attacchi di alta precisione contro le roccaforti nemiche le riserve di pagamento così come i centri logistici e le vie di rifornimento del nemico ha riferito al comandante di stazione dell’Ucraina i messaggi e commenti su telegram con un video dell’attacco La guerra ...