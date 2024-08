The Rugby Championship 2024 la Nuova Zelanda si riscatta e travolge l’Argentina 42-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Pronto riscatto, nella seconda giornata del The, da parte della, che nel match giocato all’Eden Park di Auckland e diretta dall’italiano Andrea Piardi, vendica la sconfitta patita all’esordio a Wellington contro i Pumas e questa volta. Gli All Blacks vincono 42-10 e marcano anche il punto di bonus offensivo, avendo messo a segno 6 mete contro l’unica dei sudamericani. In classifica, in attesa di Australia-Sudafrica, laaggancia proprio gli Springboks a quota 5, mentreresta ferma a 4, con i Wallabies inchiodati a 0. Nel primo tempo la furia neozelandese per la sconfitta patita all’andata è incontenibile e porta a ben 5 mete: al 6? McKenzie, al 17? Savea, al 24? Clarke, alla mezz’ora Jordan ed al 36? Beauden Barrett vanno a marcare per portare lo score sul 35-3 a fine primo tempo.