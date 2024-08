Sicurezza | agenti spagnoli e fiorentini di pattuglia in centro

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 17 agosto 2024) Polizia spagnola e fiorentina insieme per le vie deldi Firenze. Si rinnova, infatti, anche in questa estate 2024, grazie ad accordi internazionali del nostro Dipartimento della Pubblica, direzione Centrale della Polizia Criminale, servizio per la Cooperazione Internazionale, il programma che da qualche anno prevede, in questo periodo, servizi congiunti in Italia con operatori di polizia stranieri per la tutela dellapubblica e la prevenzione dei reati L'articolodiinproviene da Firenze Post.