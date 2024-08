Sapri fine estate esplosiva tra grandi concerti e rievocazioni storiche 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA, l’è tutt’altro che finita. La città, sotto l’egida dell’Assessorato al Turismo, allo Spettacolo e alla Cultura, si prepara ad un ricco programma di eventi che animeranno il Lungomare Italia e altre location suggestive dal 20 al 28 agosto. Il cuore delle celebrazioni è il Premio Internazionale Carlo Pisacane, giunto alla sua XXIX edizione, che omaggia la memoria del grande patriota italiano con eventi che uniscono storia e spettacolo. Ma le sorprese non finiscono qui: ogni sera, il Lungomare Italia e altre suggestive location disi trasformeranno in palcoscenici per, show e manifestazioni culturali. Tra gli appuntamenti più attesi, idiartisti come Roberto Vecchioni e i Jalisse, le serate dedicate alla musica e al divertimento con il Summer Show Hit Dance.