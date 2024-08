Salvezza al calor bianco | lo Spezia resta in B trascinato dal suo grande pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel calcio esistono campionati che, pur senza entrare nella storia di un club, concludendosi con trofei o promozioni da festeggiare, sono destinati are per sempre nella memoria collettiva dei tifosi. E il 2023-24 dellorientra perfettamente in questa categoria, una stagione vissuta pericolosamente, che ha rischiato di trasformarsi nel peggiore degli incubi, quello della doppia retrocessione dalla A alla Lega Pro, ma che è stata miracolosamente rimessa in sesto, fino all’epilogo cinematografico di unaconquistata all’ultimissimo tentativo.