Riviera tra musica e divertimento Ferragosto senza eccessi al mare Ma tanti rifiuti lungo le spiagge

(Di sabato 17 agosto 2024) E’ stato unall’insegna della tranquillità su tutta lapicena delle palme. Si potrebbe dire, sotto l’aspetto dell’ordine pubblico, una festa più serena dialtri fine settimana. Si temeva uno sfacelo di ubriachi da soccorrerele, ma così non è stato. Un unico intervento, verso l’alba, a Porto d’Ascoli dove il personale del 118 ha portato al pronto soccorso un minorenne che rischiava di finire in coma etilico. Sempre per la cronaca nelle primissime ore del mattino il conducente di una Dacia alimentata a metano, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantata contro un palo posto all’interno della rotatoriala nazionale a nord del torrente Tesino. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri.