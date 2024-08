Oltre alla ramazza c’è molto di più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Se n’è andata la casalinga di Voghera. La scomparsa di Paola Zanin Concati, fondatrice dell’associazione che dagli anni ‘90 si è battuta per ridare dignità a una figura spesso sottovalutata, quando non addirittura liquidata con sufficienza, è occasione per manifestare riconoscimento e riconoscenza alle casalinghe (e ai casalinghi) di tutta Italia. Angeli del focolare, Mr Wolf della vita domestica, tuttofare multitasking.e al ferro da stiro c’èdi più. Una vera professione, così come nel lontano 1995 è stato messo nero su bianco da una sentenza della Corte Costituzionale, anche se in pochissimi lo sanno. Allora evviva le casalinghe (e i casalinghi) di Voghera. E di tutta Italia.