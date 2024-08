Notte di festa illegale sul Serchio Il party a pochi metri dalla pozza dov’è affogato il giovane Hassib

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Lucca, 17 agosto 2024 – Un dj set con musica caraibica, tuffi nel fiume e addirittura un menu preparato ad hoc. Il tutto pubblicizzato con video e locandine sui social, con tanto di numeri di telefono da contattare per poter prenotare e chiedere informazioni. Sembra unadi Ferragosto come tante altre, eppure il luogo è pieno di divieti e gli organizzatori sono molto noti alle forze dell’ordine. Agiornimorte del, la passerella deltorna sotto i riflettori per l’ennesimo "festino" non autorizzato che lo scorso 15 agosto - come ogni estate - ha visto riunirsi sul greto del fiume centinaia di persone. Unaben sponsorizzata, rumorosa e di certo non a sorpresa, che però è filata liscia fino a sera senza che nessuno abbia fatto niente.