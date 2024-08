Masters 1000 Cincinnati 2024 Alcaraz dopo la sconfitta | Non so cosa mi abbia preso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Non sosia successo, non sono riuscito a controllarmi o a migliorare. Era impossibile vincere“. Sconsolato in conferenza stampa Carloslanel secondo turno aldicontro Gael Monfils. L’iberico ha distrutto di runa racchetta nel corso del terzo set, un atteggiamento del tutto inedito per lui, che fin qui non aveva mai mostrato questo tipo di insofferenza: “In alcuni momenti avevo voglia di rompere la racchetta. Non mi era mai successo perché potevo controllarmi e migliorare durante le partite. Oggi non potevo perché non giocavo nessun tipo di tennis ed è stato molto frustrante. Non volevo più stare in campo“.